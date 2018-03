Rugby - Giovani e imbattibili, super vittoria dei biancorossi della Burton Club contro Terni

La Barton Rugby Perugia under 14 continua a detenere il suo primato d'imbattibilità. Venerdì pomeriggio, a Pian di Massiano nella partita di recupero del campionato regionale di categoria, ha superato il Terni con il punteggio di 50-7.

"Il primo quarto d'ora - spiega Alessandro Speziali, coach dei biancorossi insieme a Matteo Giorgetti - è stato molto equilibrato. Infatti, eravamo 7 pari nel punteggio. Abbiamo segnato prima noi e poi subito loro con una bella meta. Poi i nostri ragazzi hanno cominciato ad essere vincenti sui punti di incontro, negli uno contro uno e da lì la partita ha assunto un'altra piega. Siamo riusciti a essere avanzati e quindi è stato più facile giocare. I ragazzi sono stati molto bravi e siamo contenti di questo risultato. Ci hanno dimostrato che possono giocare in qualsiasi condizione, cambiando ruolo senza alcun problema. Quindi siamo molto contenti - conclude Speziali - e bravi tutti".

Sabato prossimo, per la terza giornata della terza fase del campionato regionale under 14, la Barton ospiterà le Tigri Fratta.

GLI ALTRI CAMPIONATI - Tutti i campionati riprenderanno domenica 8 aprile. In serie A maschile la Barton Cus Perugia che ospiterà il Cus Torino, le Donne invece affronteranno il Frascati. In serie C interregionale Perugia giocherà in casa del Foligno. In campo anche le Under 18 e 16, entrambe affronteranno le pari età del Prato nei campionati Elite di categoria.