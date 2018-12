Rubgy Serie A, la Barton Perugia sfida Catania: "Sarà dura, ma ci stiamo preparando bene"

Domenica 23 dicembre ultima partita dell’anno in casa per Barton Rugby Perugia che giocherà sul campo di Pian di Massiano contro Amatori Catania per l’ottava giornata del girone 3 del campionato di serie A.

Un confronto poco sotto la vetta della classifica perché gli Amatori Catania sono attualmente terzi con 21 punti e hanno ottenuto due vittorie in casa contro Alghero e Pesaro, mentre Barton Ruby Perugia è quinta in classifica con 16 punti.

“Il Catania è una squadra molto fisica e ben preparata – ha commentato Fabrizio Fastellini allenatore della squadra perugina –, con giocatori che hanno buone qualità sia tecniche che fisiche ed è reduce da una netta vittoria contro il Pesaro. Sarà una partita molto dura ma ci stiamo preparando bene e cercheremo di portare a casa i punti che sono mancati in alcune partite casalinghe rispetto a quello che possiamo ottenere”. Per le altre categorie del Club, invece, è già iniziata la pausa natalizia.