Rugby Serie A, la Barton Perugia ospita la capolista: duello con la Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti

Dopo due trasferte consecutive, la Barton Rugby Perugia torna nello stadio di casa per affrontare la Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti nella quinta giornata del campionato di serie A girone 3. L’incontro si disputerà nel campo di Pian di Massino, domenica 1 dicembre, con inizio alle 14.30.

I fiorentini sono primi in classifica con 20 punti e hanno all’attivo quattro vittorie e una sola sconfitta, mentre la Barton è attualmente in penultima posizione con 7 punti. Ai biancorossi il match richiederà quindi la massima concentrazione e anche il pubblico casalingo dovrà fare la propria parte per trascinare alla vittoria i ragazzi di coach De Angelis. I grifoni sanno di giocar bene e tra le mura amiche vorranno senz’altro metterci tutta la grinta necessaria.