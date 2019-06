Roland Garros juniores amaro per il giovane talento di Perugia, Passaro eliminato

Niente da fare per Francesco Passaro, che lascia subito il proscenio nel torneo di singolare del Roland Garros juniores. L'alfiere dello Junior Tennis Perugia si è dovuto inchinare alla testa di serie nr.15 del seeding, il rumeno Filip Cristian Jianu, vincitore in maniera perentoria col punteggio di 63 61. Passaro ha pagato specialmente la giornata no al servizio (solo il 54% di prime contro il 73% dell'avversario), commettendo addirittura 5 doppi falli.



Al cospetto del rumeno, molto solido per tutto l'arco del match (durato un'ora e dieci minuti), il perugino non è riuscito a trovare continuità nel suo gioco. Determinante soprattutto il primo set, a dir poco equilibrato, che ha lasciato grande amaro in bocca all'allievo del Maestro Roberto Tarpani, presente per l'occasione sui campi parigini. Nel primo game Passaro non è riuscito a convertire ben tre palle break; nel secondo ha avuto la palla del game senza sfruttarla ed anche nel terzo 'gioco' ha mancato due occasioni per strappare il servizio a Jianu. Con una partenza 0-3, tutto si è fatto più difficile: Passaro però ha reagito tirando fuori l'orgoglio e rimettendosi in carreggiata (2-3) per riperdere poi il servizio consentendo l'allungo del rumeno (2-5). Decisivo allora il nono game, con il talento perugino classe 2001 che ha avuto altre tre palle break per riportarsi sotto, sprecandole e lasciando quindi via libera a Jianu.

Nel secondo set, partenza ancora in equilibrio (1-1), poi però Jianu con maggiore saldezza di nervi si è involato verso la vittoria. Peccato davvero insomma, ma adesso tutte le energie di Francesco saranno rivolte al torneo di doppio, da affrontare insieme al sanremese Matteo Arnaldi. Al primo turno per loro sfida al tandem argentino Burruchaga-Lingua Lavallen.