I pulcini della Pontevecchio rappresenteranno l'Umbria alle finali di Coverciano: i nomi baby squadrone

Sarà ancora la squadra pulcini 2007 della Pontevecchio a rappresentare l’Umbria, per il secondo anno consecutivo, alle fasi finali nazionali della manifestazione “Sei Bravo a Scuola Calcio” in programma il 16 e 17 giugno al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Le fasi regionali dell’evento si sono svolte nell’impianto sportivo di Magione: una grande giornata di sport all’insegna del fair play, con la partecipazione di tantissimi bambini, provenienti da tutta l’Umbria.

La provincia di Perugia era rappresentata dalla Boys Angelana, Pontevecchio, Junior Calcio Magione (società ospitante), dal Vivialtoteveresansepolcro, Sporting Club Trestina (team tifernate), dalla compagine folignate della Ducato. La provincia di Terni era rappresentata dalla Pol. Campitello e dall’Accademia Calcio Terni.

In mattinata il campo di gioco è stato suddiviso in sei piccoli rettangoli dove si sono svolte delle piccole partite, mentre nel pomeriggio si è passati alle sfide di calcio a sette per determinare le due finaliste che sono risultate: Pontevecchio di Ponte San Giovanni e Vivialtoteveresansepolcro. I rossoverdi della Pontevecchio hanno prevalso sui giovani altotiberini e avranno l’onore e l’onere di rappresentare l’Umbria a Coverciano.

I quadri della squadra vincente

PULCINI 2007 Stagione Sportiva 2017/2018

Giocatori

Bamba Abdul Karim Lor, Barberini Riccardo, Costantini Davide, Crescenzi Davide, Ercolani Jacopo, Fettucciari Matteo, Filippucci Matteo, Fiore Lorenzo, Giostrelli Giulio, Hoxha Lorenzo, Lupi Leonardo, Martinoli Filippo, Merli Riccardo, Miccioni Alessandro, Mincigrucci Brando, Montagna Matteo, Orselli Francesco, Paltracca Lorenzo, Pasqualoni Alessio, Pasquini Matteo, Radicchi Mattia, Segoloni Leonardo, Sforna Andrea, Yimga Kamtchoum Ivan Francesco.

Dirigenti Accompagnatori: Simone Trancanelli, Simone Fochini, Christian Bianchi, Fabio

Bianchi - Resp.settore giovanile: Massimo Tonazzini.