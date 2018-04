Pronti, partenza e via... oltre 150 motociclisti in piazza IV Novembre per l'inizio del Rally Umbria

Oltre 150 motociclisti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza IV Novembre con le loro due ruote coloratissime, per il via ufficiale del 7 Rally dell’Umbria, che si svolgerà fino a domenica 22 aprile su oltre 1.000 chilometri in tutta la regione, con soste, oltre che a Perugia, a Pietralunga, Poggiodomo e Montarale. “Auguro a tutti i partecipanti di godersi a pieno il nostro territorio –ha detto l’assessore Casaioli, che per conto dell’ammnistrazione perugina ha accolto alla Sala dei Notari i motociclisti- sono certa che, in sella alle loro moto, avranno la possibilità di apprezzarlo in maniera particolare, andando a scoprire angoli insoliti, fuori dalle classiche rotte turistiche, indubbiamente suggestivi e indimenticabili. Invito tutti –ha concluso- a fare foto e a condividerle per promuovere la nostra città e la nostra regione, che hanno molto da offrire anche al turismo motociclistico.”

Organizzato dal Moto Club Umbia, il rally si snoderà lungo un percorso di strade bianche e viabilità asfaltata secondaria, tracciato appositamente per moto da eduro e pluricilindriche e sarà realizzato dai partecipanti in tre tappe di circa 300 km ciascuna.