Serie B, Perugia-Spezia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A è a due sole lunghezze e il Perugia di Serse Cosmi non vuole frenare la sua corsa dopo le vittorie contro il Livorno in casa e contro la Juve Stabia in trasferta. Il prossimo ostacolo da superare è lo Spezia, ospite sabato (8 febbraio, ore 18) al 'Curi' nella 23esima giornata di Serie B, in un match che con una classifica corta come quella del campionato cadetto è l'ennesimo scontro diretto in zona playoff (i liguri hanno 2 punti in meno del Grifo ma la gara con la Cremonese rinviata per maltempo ancora da recuperare).

Sabato pomeriggio ricorderemo Luciano Gaucci con un minuto di silenzio prima dell'inizio della partita. Il Perugia disputerà l'incontro con il lutto al braccio.

📸 Foto Settonce. Riproduzione vietata. pic.twitter.com/GhoeLycSBu — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) February 6, 2020

LE SCELTE DI COSMI - Cosmi dovrà fare ancora a meno di Di Chiara (che ha iniziato però ad allenarsi e dalla settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo) e dell'altro lungodegente Fernandes, mentre rientrerà Falasco che ha scontato le due giornate di squalifica dopo il rosso rimediato a Verona al termine del match perso con il Chievo. Difficile però che il jolly biancorosso trovi spazio in una difesa a tre che oltre a Rosi, Angella e Gyomber può contare ora anche Rajkovic, arrivato da svincolato a gennaio e già in campo nel finale a Castellammare. Il serbo – ancora a corto di 'minutaggio' dopo i tanti mesi in 'naftalina' - dovrebbe partire di nuovo la panchina a meno che il tecnico non lo schieri al posto di un Rosi che, come Falasco, potrebbe anche piazzarsi sulla sinistra al posto di Nzita. La grande novità è attesa invece a centrocampo, dove è pronto al debutto il 33enne regista Greco (“Una maglia importante, con società e tifosi ambiziosi - ha detto l'ex Roma -. Alla mia età (33 anni, ndr) queste motivazioni sono importanti”) arrivato nell'ultimo giorno del mercato invernale (con Konate e Carraro entrambi in panchina), mentre per agire ai suoi lati Kouan scalpita dietro ai 'titolari' Falzerano e Nicolussi Caviglia. Davanti infine, va verso la conferma la coppia Iemmello-Falcinelli con il rinato Melchiorri (fresco di rinnovo con il Perugia fino al 2022) a insidiare 'Re Pietro' e 'Dieguito'. Da valutare le condizioni di Buonaiuto (contusione alla caviglia) e Benzar (convalescente dopo l'influenza che lo ha frenato nei giorni scorsi).