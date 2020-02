Serie B, Frosinone-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

A due giorni dalla sentitissima trasferta sul campo del Frosinone il Perugia di Serse Cosmi continua a lavorare con l'obiettivo di riprendere la corsa dopo la pesante battuta d'arresto incassata al Curi contro lo Spezia. Il tecnico, che dovrà fare a meno dello squalificato Falasco e degli infortunati Fernandes e Konate ma recupera Di Chiara e Benzar sugli esterni, pensa ad alcuni cambi nell'undici titolare senza però abbandonare il suo 3-5-2. Non dovrebbero esserci novità nel terzetto davanti a Vicario con Angella affiancato da Gyomber e Rajkovic, diversi sono invece i ballottaggi a centrocampo: Mazzocchi è insidiato sulla destra da Rosi e Benzar, a sinistra il recuperato Di Chiara dovrebbe partire dalla panchina con Nzita titolare mentre in regia Greco e Carraro si contendono la maglia da titolare così come Kouan potrebbe ritrovare posto nell'undici iniziale al posto di Nicolussi Caviglia. Davanti, inamovibile Iemmello, spera di tornare tra i titolari anche Falcinelli al quale era stato preferito Melchiorri contro lo Spezia (ma scalpita anche Capone, finora tenuto sempre fuori da Cosmi).

CIOCIARI SENZA ARDE? - Schieramento speculare quello del Frosinone guidato dal grande ex biancorosso Alessandro Nesta, che è alle prese però con l'emergenza: allo squalificato Brighenti e agli infortunati Capuano, Gori, Tabanelli, Dionisi e Paganini potrebbe aggiungersi nella lista degli indisponibili anche l'altro grande ex grifone Ardemagni che sembrava destinato a debuttare in gialloblù dopo il suo arrivo dall'Ascoli a gennaio e si è invece fermato per un problema muscolare. Uomini contati in difesa: da capire se Nesta lancerà dall'inizio il 19enne polacco Szyminski o preferirà adattare un terzino come D'Elia o Zampano.