TENNIS Gli eredi di Cancellotti crescono sulla terra rossa: a 15 anni, secondo titolo internazionale per Matilde

Continua a stupire e a scalare la classifica internazionale di tennis juoniores la giovane tennista 15enne di Matilde Paoletti. La tennist tesserata per lo Junior Tennis Perugia, ha conquistato il titolo del doppio al torneo internazionale ITF juniores ‘Taça Diogo Napoles’ di Porto insieme all’empolese Asia Serafini. Dopo il sigillo della settimana precedente a Leiria, prosegue la scalata della perugina al ranking internazionale juniores. Nel torneo di singolare, Matilde ha inoltre sfiorato il titolo, sconfitta in finale dalla pugliese Eleonora Alvisi (63 16 60) e dopo aver battuto nell’ordine la polacca Lipiec (60 64), la spagnola Moreno Bautista (62 60), l’americana Harvison (76 57 62), l’altra spagnola Garrigues Melendez (46 76 62) ed in semifinale la portoghese Fonte (62 26 75).

Il successo è comunque arrivato nel doppio, come detto in tandem con Asia Serafini. Le due azzurre-.. +accreditate della testa di serie nr.1, hanno operato percorso netto superando nell’ordine la spagnola Moreno Bautista e la sudafricana Portwig (60 63), la coppia russo-ucraina Shebekina-Stoliarchuk (62 64), le lusitane Garcia-Jorge (62 63) e nell’atto conclusivo in rimonta dopo una partita a dir poco emozionante le spagnole Ares e Maria Aran Teixido Garcia (46 64 108).