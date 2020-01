Pioggia di medaglie per il ju jitsu Perugia alla Coppa Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Un bottino impressionante di medaglie è quanto riportato dal G.A.M. JU JITSU Perugia, con sede a Ponte Felcino, dalla straordinaria trasferta che ha visto il gruppo impegnato nella gara di Coppa Italia che si è svolta ad Egna (BZ) il 14 e 15 dicembre, ultimo appuntamento agonistico del 2019. La competizione, valevole per il ranking nazionale, ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta Italia, con tantissimi atleti che si sono cimentati nella doppia specialità del Fighting System (combattimento libero, light contact con atterramenti e lotta a terra) e Jiu Jitsu Ne Waza (solo lotta a terra finalizzata alla sottomissione dell' avversario tramite leve articolari e soffocamenti). Nel dettaglio i risultati: Matteo Sacco: medaglia d' Oro nel Fighting System dove si sbaragliava degli avversari salendo così sul gradino più alto del podio.

Tommaso Isacchi: doppio bronzo nelle due competizioni in una categoria di ragazzini agguerritissimi. Francesco Barbaro , al suo esordio in campo nazionale, conquistava una medaglia di argento nel fighting e poi in due categorie distinte nella gara di Ne waza riportava un Oro ed un Bronzo. Laetitia Barbaro: per niente intimorita da atlete sicuramente più esperte di lei, conquistava un Oro nel Fighting System e nella specialità Ne Waza un oro ed un Bronzo nella categoria superiore. Michael Faina: ottima prova anche per un atleta che pur passando nella categoria superiore, conquistava una prestigiosa medaglia di Argento nel Ne Waza. Andrea Falcetta: 1° classificato nel Ne Waza e rammarico nel Fighting dove la medaglia di Bronzo conquistata poetva essere di un altro metallo.

Per chiudere doppio Oro nelle due giornate di gara per Anna Rongione, capitano della squadra, che continua il suo cammino verso importanti traguardi in campo internazionale. Risultati che hanno permesso al gruppo Perugino di conquistare il 5° posto assoluto nella classifica per società. Soddisfazione quindi per i coach Paolo Donnari, Riccardo Sellari, Adolfo Francesco Lizzi che hanno seguito gli atleti in trasferta. Congratulazioni arrivate anche dal Presidente del gruppo, il M° Renzo Tini, che anche se non presente all' evento, seguiva con trepidazione tutti gli incontri.