Perugia, volo rimandato e difesa in emergenza: a Crotone un Grifo 'last minute'. E Falzerano le suona a tutti

Una corsa a ostacoli più che una trasferta si sta rivelando quella di Crotone per il Perugia, che sabato 2 novembre (ore 15) sarà di scena allo 'Scida' contro i calabresi secondi della classe. Come se non bastasse l'emergenza difesa, dove oltre al lungodegente Angella il tecnico Oddo dovrà rinunciare anche a Sgarbi e sarà alle prese con il dubbio Gyomber fino all'immediato pre-gara, alla vigilia del match c'è stato anche un inatteso contrattempo. A comunicarlo è stato la stessa società biancorossa: “A.C. Perugia Calcio – si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale - comunica che a causa di un guasto tecnico al charter incaricato di portare la squadra in terra calabra, la partenza per Crotone è stata rimandata a domani mattina. Salvo ulteriori comunicazioni la partita si disputerà regolarmente domani alle ore 15”.

Serie B, Perugia-Crotone: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta. Rebus difesa per Oddo

Un problema di non poco conto per il Grifo, che nelle ore di attesa all'aeroporto di Sant'Egidio oggi ha potuto almeno godere di una grande performance musicale di Marcello Falzerano al pianoforte (di seguito il video) arriverà a destinazione giusto a ridosso di una sfida che si presenta già complicatissima di suo: “Se andiamo a vedere le classifiche specifiche - ha detto Oddo alla vigilia - il Crotone è primo in tutto, dal possesso palla ai tiri in porta e in qualsiasi altra statistica. Questo significa che in questo momento è la squadra più forte ma anche loro hanno dei limiti e noi dovremo provare a sfruttarli. Come? Con una grande prova di squadra”. Sulla formazione poi, detto del rebus difesa, l'allenatore ha voluto anticipare una delle scelte che farà in attacco: “Diego è in crescita, è un giocatore che può diventare troppo importante per noi, domani darò una maglia a Falcinelli e poi ad altri dieci, punto su di lui che può dare tanto di più. Lui soffre più di noi perché da perugino vuole dimostrare con questa maglia”.