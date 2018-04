Perugia, tifosi e solidarietà: sabato allo stadio Curi raccolta fondi per Noemi

Il grande cuore dei tifosi biancorossi colpisce ancora. I gruppi della Curva Nord hanno, infatti, organizzato per sabato pomeriggio una raccolta fondi per Noemi, una piccola grande donna colpita dalla sindrome di Rett, una rara malattia neurologica. Per cercare di condurre una vita migliore la famiglia di Noemi si reca ogni anno, per lameno 5/6 mesi a Houston dove la piccola è assistita da cure specifiche che praticano solo oltreoceano. Le cure e la permanenza sono evidentemente molto costose ed i tifosi del Grifo hanno deciso, come sempre di dare il loro contributo.

Di seguito il comunicato della Curva Nord:

"Grazie al contributo organizzativo dei gruppi della Curva Nord, in occasione della gara Perugia-Venezia di sabato 14 aprile sarà effettuata una raccolta fondi per sostenere le cure di riabilitazione di Noemi. Noemi è una bambina di 8 anni affetta dalla Simdrome di Rett, una malattia genetica rara che colpisce 1 bambina ogni 10/15000. La sua malattia le impedisce ogni autonomia dipendendo 24h su 24 da chi l’assiste, non può parlare, camminare né stare seduta in maniera indipendente. L’unica possibilità della sua famiglia per aiutarla è andare 1 volta all’anno a Houston in Texas per 5/6 mesi, affrontando delle ingenti spese (dai 60.000 € agli 80.000 €) per sostenere una riabilitazione specifica, cercando di migliorare la qualità della vita di Noemi. La raccolta delle offerte avverrà ai tornelli di ingresso dei settore Curva Nord, Tribuna Ovest e Tribuna Est dello stadio".

Un grande atto di solidarietà per la piccola Noemi da parte del popolo della Nord che da sempre si offre di dare il proprio sostegno per iniziative cosi lodevoli.