Il rilancio del centro passa anche per il basket, super torneo in piazza Matteotti aperto a tutti

Torna il basket di strada nel cuore di Perugia dall'1 al 3 giugno con il nuovo evento sportivo “Bulo’s of Perugia” che nasce dall’idea dei due organizzatori Francesco Diotallevi e Giulio Agostinelli. I due organizzatori, con l’aiuto della storica associazione sportiva Basket Academy, hanno deciso di trasportare la fase finale dell’ormai decennale torneo di Ponte San Giovanni in pieno Centro Storico: infatti, le finali del torneo verranno disputate in un campo di pallacanestro mobile appositamente montato in Piazza Matteotti.

L'iniziativa, resa possibile grazie al patrocinio e supporto del Comune di Perugia, della Federazione Italiana Pallacanestro e del Coni Regionale nonché ad alcuni imprenditori locali, primo fra tutti Petrolio di Ponte San Giovanni da sempre vicino al mondo della palla spicchi, si inserisce nell’ambito delle attività aggregative volte ad implementare il percorso di riqualificazione del Centro Storico di Perugia, uno dei punti fermi che l’attuale amministrazione cittadina porta avanti ormai da tempo.

Gli organizzastori sono al lavoro per far diventare questo evento un appuntamento fisso con l’obiettivo di trasportare tutte le fasi del torneo in centro e trasformare presto l’evento in un vero e proprio festival del basket e dello sport. Nella mattinata del 3 giungo il campo in centro storico sarà a disposizione del Comitato Regionale della FIP che lo utilizzerà per attività di promozione coinvolgendo mini cestisti della regione.

Il primo premio è di 500 euro e l’iscrizione è aperta a chiunque agonista e non (tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e alla partecipazione possono essere trovate al sito: www.playgroundcontest.it).