Il Perugia si stringe attorno a Moscati: "Forza leone, non mollare"

"Non mollare leone": questo il coro con cui alcuni grifoni stanno cercando di infondere coraggio a Marco Moscati che sarà costretto a un longo stop per l'infortunio accusato nell'ultimo match pareggiato due giorni fa (26 gennaio) dal suo Trapani a Venezia. "Lesione del legamento crociato anteriore e del corno anteriore del menisco mediale del ginocchio destro”, questa l'impietosa diagnosi per l'eroe del 4 maggio 2014, autore al Curi del gol al Frosinone che riportò il Perugia in B, ufficializzata dal club siciliano che in estate lo ha preso in prestito proprio dal Grifo che ne detiene ancora la proprietà dal cartellino. Un jolly che con Oddo non avrebbe trovato spazio e ha deciso così di lasciare Perugia, sua seconda casa per lui che è livornese di nascita, e che ora riceve il sostegno a distanza dei suoi ex compagni in biancorosso, da Falasco a Mazzocchi fino a Kouan e agli ex grifoni Del Prete e Felicioli. Affetto e messaggi di incoraggiamento anche da parte dei sostenitori del Grifo sui social, dove qualcuno gli ricorda che "Non ti dimenticheremo mai" e si va dal "Daje Marchino non mollare" agli "auguri di cuore prima all'uomo e poi all'atleta".