Perugia-Spezia, le pagelle: Vido torna a segnare. Si rivede Han ma deve ancora migliorare

GABRIEL: Si fa trovare sempre ponto anche quando Pierini gli recapita una bella patata bollente. Non può nulla sull’incursione di Gyasi che pareggia per 1-1 ma dimostra che quando serve sa rispondere presente. Voto: 6

MAZZOCCHI: Buono l’assist per Vido in occasione della rete. Si mette in evidenza anche in altre occasioni risultando molto attivo e propositivo. Buona la sua prestazione. Voto: 6,5 (’60 FALASCO: Entra molto bene in campo e prova anche una conclusione facile preda di Lamanna. Voto: 6)

GYOMBER: Sicuro e deciso in fase di contenimento. Si fa vedere anche in fase di costruzione. Per il resto nulla di che . Voto: 6

EL YAMIQ: Gioca come il come il compagno di reparto con buona sicurezza. Peccato che non riesca ad arginare Gyasi in occasione della rete. Voto: 6

NGAWA: Da una sua clamorosa disattenzione parte la rete dello Spezia ed è certo un errore che pesa molto sulla sua prestazione. Voto: 5

KINGLSEY: Il ragazzo dimostra sempre di avere grande corsa e propensione alla rete tanto da servire prima Vido e poi si rende protagonista di una ripartenza e di altre situazioni molto interessanti. E’in continuo crescendo. Voto: 6,5

BIANCO: Torna finalmente in cabina di regia e sbaglia davvero poco. Sempre molto ordinato in fase di impostazione e anche in quella difensiva. Voto: 6

DRAGOMIR: Crea spesso la superiorità numerica e recupera tantissimi palloni. Nel finale salva un tiro calciato a botta sicura da Bastoni. Voto: 6

VERRE: Va un po’ a sprazzi durante tutta la gara dimostrando la sua classe e poi perdendosi un po’ tra le maglie dello Spezia. Nel finale ci prova con una conclusione pazzesca che Lamanna para facendo gli straordinari. Voto: 5,5

HAN: Torna titolare in attacco ma purtroppo la sua condizione non è ancora al meglio. Tocca pochissimi palloni interessanti e si vede che deve ancora ritrovare la sua brillantezza. Voto: 5,5 ( ’70 MELCHIORRI: Entra e non cambia la gara. Sena infamia né lode. Voto: 6)

VIDO: Ritrova finalmente la rete dopo un bel po’di tempo e ci riprova anche quando la palla si infrange sull’esterno della rete strozzando l’urlo della Curva Nord. Voto: 6,5

NESTA: La sua squadra cresce riuscendo anche oggi a capitalizzare le poche vere occasioni da gol. Il Grifo resiste all’attacco dello Spezia che spesso si riversa in avanti alla ricerca disperata del vantaggio. Voto: 6