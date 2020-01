Perugia, Falasco chiede scusa a compagni e tifosi: ecco il suo post Instagram

Un'ottima prestazione contro un big come Meggiorini, da centrale di sinistra di una difesa inventata da Serse Cosmi in emergenza con Sgarbi dall'altro lato di Carraro, poi nel finale i due gol che consentono al Chievo di battere 2-0 il Perugia e i nervi che saltano: proteste con l'arbitro Ros di Pordenone dopo il fischio finale e un'epulsione che costerà probabilmente due giornate. Questo il sabato 'nero' di Nicola Falasco, poi uscito dal 'Bentegodi' tra gli improperi del tecnico perugino, furioso per il gesto del suo giocatore ("È stato un egoista" ha detto Cosmi dopo il match), che a distanza di qualche ora e a mente 'fredda' ha chiesto oggi scusa ai compagni e ai tifosi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Volevo chiedere scusa ai miei compagni e ai tifosi del grifo per l'atteggiamento che ho avuto a fine partita. Mi dispiace #forzagrifo #forzaperugia".