Striscione in curva Nord e due commemorazioni, Perugia ricorda Luciano Gaucci

"Nel bene e nel male Perugia non ti potrà mai dimenticare": è la dedica dei tifosi per Luciano "Uragano" Gaucci, recentemente scomparso a Santo Domingo a 81 anni. Questo era scritto sullo striscione esibito in Curva Nord durante il match perso 3-0 al Curi contro lo Spezia.

L'ex presidente biancorosso, tra salite e discese, è stato al timone della società biancorossa nei momenti di maggior splendore, con la serie A e la conquista dell'Intertoto come punte massime dei risultati raggiunti, con la scoperta di una lunga serie di talenti, da Materazzi a Grosso, passando per Serse Cosmi in panchina.

Sarà ricordato lunedì 10 con un incontro alla sala dei Notari previsto per le 16 e una successiva cerimonia religiosa in Duomo alle 18.45.