Perugia, nuovo look per Buonaiuto mentre Kouan suda e Angella fa il 'cubano': le vacanze social dei grifoni

In attesa di capire con quale allenatore si ritroveranno a lavorare l'8 gennaio alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida sul campo del Napoli negli ottavi di Coppa Italia (martedì 14 gennaio alle ore 15) e poi di quella in casa del Cvhieo nella prima giornata di ritorno della Serie B, i giocatori del Perugia approfittano degli ultimi giorni di vacanze che quasi tutti hanno imortalato sui social.

ROSI A DUBAI - Relax con la famiglia al sole di Dubai per il capitano Aleandro Rosi, che ha rimediato una giornata di squalifica dopo il rosso preso nell'ultimo match perso al 'Curi' contro il Venezia e sarà dunque assente nella prima di giornata di ritorno a Verona contro il Chievo.

SGARBI A MADRID - Passeggiata tra le vie di Madrid e deustazione di 'tapas' invece per il 22enne difensore Filippo Sgarbi, in vacanza nella capitale spagnola.

ANGELLA IL 'CUBANO' - Angella nella sua Empoli prima, poi festa cubana per salutare il 2020 prima di tornare a sudare in palestra in vista del rientro in gruppo a partire dall'8 gennaio quando il Perugia riprenderà ad allenarsi e si valuteranno le condizioni del difensore arrivato in estate dall'Udinese, reduce da un infortunio muscolare e da una successiva ricaduta che lo hanno tenuto fuori praticamente per tutto il girone di andata (post Insta)

DRAGOMIR IN LOVE - Inizio del 2020 con la propria compagna per il 20enne centrocampista rumeno Vlad Dragomir, tornato titolare dopo tre turni di squalifica nel match perso dal Perugia al 'Curi' contro il Venezia nell'ultima gara del girone di andata e del 2019

KOUAN SUDA A RIMINI - Un inizio di 2020 all'insegna del sudore e della fatica per Kouan, che si allena a Rimini per tornare in forma dopo la frattura a un piede che lo ha tenuto fuori nella seconda parte del girone di andata: il 20enne centrocampista ivoriano vuole farsi trovare pronto per rientrare in gruppo l'8 gennaio quando il Grifo tornerà ad allenarsi.

FALZERANO SOTTO RETE - Inizio dell'anno in campo per Falzerano, trottolino biancorosso che ha però lasciato per un momento da parte il pallone per prendere in mano una racchetta e sfidare la sua compagna. Il 'pianista' biancorosso ha però approfittato di questi giorni di vacanza anche per passare un po' di tempo con con gli amici.

FALCINELLI IN FAMIGLIA - Come il Natale anche capodanno in famiglia per Diego Falcinelli, accostato negli ultimi giorni al Pordenone ma almomento destinato a restare ancora nella sua Perugia, dove è tornato la scorsa estate in prestito dal Bologna.

BUONAIUTO, PAPÀ PLATINATO - Prima vacanza da papà per Cristian Buonaiuto, 27enne fantasista napoletano che sui social ha mostrato un nuovo look biondo platino mentre insieme alla sua compagna Laura si gode la piccola Alma Bianca, nata prima di Natale.

IEMMELLO SULLA NEVE - Vacanze in montagna per Pietro Iemmello, che si rilassa con la famiglia in Piemonte, a Prato Nevoso.