Football Americano: Perugia tra le 'capitali italiane' della Nfl, arrivano i campioni Usa

Football Americano sempre più protagonista a Perugia. Con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione agonistica che vedrà impegnata la locale squadra dei Grifoni, gli appassionati del settore possono segnarsi sul calendario una data davvero importante. Martedì 5 marzo dalle 17 alle 21 ben sette atleti protagonisti della NFL americani saranno di scena allo stadio ‘Comunale’ di San Sisto per impartire ‘lezioni di football’ attraverso un camp aperto gratuitamente a tutti i tesserati FIDAF. Un evento la cui importanza è ulteriormente avvalorata dal fatto che Perugia sarà la seconda di tre eventi in Italia, dopo Milano e prima di Roma. Un bel biglietto da visita per il movimento umbro che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel palcoscenico italiano grazie all’impegno, alla professionalità e alle intuizioni della società Grifoni Perugia.

‘Pro American Football Camp’ questo il nome dell’iniziativa italiana nata dalla stretta collaborazione tra la FIDAF e la Olive Baptist Church, con il prezioso supporto dei Campioni d'Italia in carica, i Seamen Milano, dei Ducks Lazio e dei già citati Grifoni Perugia.

I CAMPIONI DELLA NFL CHE ARRIVERANNO IN ITALIA

Jeff Driskel, QB, Cincinnati Bengals

Justin Simmons, FS, Denver Broncos

Kevin Pamphile, OG, Tennessee Titans

Jeremiah Sirles, OG, Buffalo Bills

John Timu, LB, Chicago Bears

Boston Scott, RB, Philadelphia Eagles

Temarrick Hemingway, TE, Denver Broncos