Perugia, Mercedes Trophy 2020: trionfa Antonio Giorgio

Sono stati circa 140 gli sportivi che domenica 5 luglio hanno preso parte al Mercedes Trophy 2020 che si è svolto al Golf club Perugia di Santa Sabina con formula 18 buche stableford 2 categorie. A salire sul gradino più alto del podio è stato Antonio Giorgio del club Terre dei Consoli con un punteggio di 40. Insieme a lui, ad accedere alla finale nazionale del prestigioso torneo, che si svolgerà all’Argentario golf club a settembre, sono Giuliana Allegretti, primo netto della prima categoria con 44 punti, Nicolò Bartolini, primo netto della seconda categoria con 40 punti, Marco Bizzarri, primo netto della prima categoria cliente Mercedes-Benz con 39 punti, e Andrea Vandone, primo netto della seconda categoria cliente Mercedes-Benz con 37 punti.

“Questa di Perugia è la terza tappa di questa edizione del Mercedes Trophy, circuito golfistico con oltre trent’anni di storia – ha spiegato Francesco Poncini, responsabile eventi di Golf & Turismo –. Per motivi noti a tutti, abbiamo dovuto iniziare un po’ in ritardo, quindi sviluppando anche un numero minore di tappe, ma tutte di elevata qualità”.

Molto bene anche Piero Borghi e Francesco Castaldi, rispettivamente secondo e terzo netto della categoria 1, Augusto Brozzi e Kvetoslava Mrazkova, rispettivamente secondo e terzo netto della categoria 2, Massimiliano Candolfo, primo senior, e Isabella Antonelli, prima lady.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell’evento sportivo, come di consueto nelle manifestazioni organizzate dalla casa automobilistica tedesca, atleti e pubblico hanno potuto effettuare test-drive a bordo degli ultimi modelli della Stella come i nuovi Gla, Glb, Eqc, il primo suv 100% elettrico, e il nuovo Gle Coupé. “Questa è un’opportunità sempre molto gradita – ha ricordato Cristiano Porzi, responsabile della filiale Rossi Mercedes-Benz di Perugia –. In questa bellissima giornata di sole, oltre a registrare tantissimi iscritti, abbiamo infatti effettuato anche numerose piacevoli prove su strada in completa sicurezza”.