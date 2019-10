Perugia non dimentica: "Lode a te Renato Curi". Allo stadio la messa per il 42° anniversario della morte

La speranza della vigilia era quella di potergli dedicare una vittoria ma non sarà certo il pareggio casalingo con l'Ascoli a rendere meno sentito il ricordo e l'amore di Perugia per Renato Curi, morto sul terreno dello stadio a lui ora dedicato con la maglia numero 8 del Grifo il 30 ottobre del 1977. A 42 anni da quel tragico evento, come è ormai tradizione, oggi a Pian di Massiano (ore 17.30) verrà celebrata una messa in suo suffragio da padre Mauro Angelini, cappellano e guida spirituale del Grifo. Sarà presente Sabina Curi, figlia di Renato, che potrà così raccogliere l'abbraccio del popolo biancorosso e sentirlo cantare ancora “Lode a te Renato Curi”. Le stesse parole usate dal Perugia per celebrare sui social il proprio simbolo.