Volley - Primo successo stagionale dei Block Devils contro Latina: squadra in crescita

SAFETY CONAD PERUGIA - TOP VOLLEY LATINA 3-0

Parziali: 25-18, 25-21, 25-22

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 4, Atanasijevic 15, Podrascanin 10, Ricci 8, Leon 17, Lanza 4, Colaci (libero), Seif, Piccinelli, Della Lunga 2. N.e.: Galassi, Hoogendoorn. All. Bernardi, vice all Fontana e Caponeri.

TOP VOLLEY LATINA: Sottile 2, Stern 11, Rossi 6, Gitto 7, Palacios 8, Parodi 12, Tosi (libero), Barone, Huang, Ngapeth 1, Gavenda 1. N.e.: Caccioppola. All. Tubertini, vice all. Pozzi.

Arbitri: Bruno Frapiccini - Massimo Florian

LE CIFRE – PERUGIA: 7 b.s., 8 ace, 55% ric. pos., 27% ric. prf., 59%att., 8 muri. LATINA: 11 b.s., 4 ace, 42% ric. pos., 20% ric. prf., 49% att., 7 muri.

È vincente la prima di Superlega per la Sir Safety Conad Perugia! Di fronte ai tremila del PalaBarton i bianconeri di Lorenzo Bernardi (premiato prima del match dal presidente Sirci con il premio “Costa Anderlini” come miglior allenatore della Superlega 2017-2018) sconfiggono con un perentorio e convincente 3-0 la Top Volley Latina e mettono in cascina i primi tre punti in classifica. Prestazione in crescita per i Block Devils che hanno trovato certamente nella battuta (8 ace) e nel muro (8 i vincenti) due fondamentali importanti. Ma il gioco in generale è stato più fluido, anche se naturalmente tanti restano i margini di miglioramento di capitan De Cecco e compagni.

Primo e secondo set di netta marca bianconera con Leon ed Atanasijevic a fare la voce grossa in attacco e i due centrali Ricci e Podrascanin (100% alla fine il primo, 88% il secondo) letali in primo tempo. Terza frazione più equilibrata con Latina che reagisce trascinata da Parodi e Stern. Nel punto a punto finale è decisivo Della Lunga (in campo dalla metà del set) con un attacco ed un muro vincente prima della chiusura firmata Podrascanin.

È Wilfredo Leon a prendersi la scena in questa prima di campionato. Il martellone cubano chiude con 17 punti con il 57% in attacco e 5 ace. E soprattutto fa impazzire il palazzetto con la serie devastante dai nove metri che spacca il primo parziale dal 2-3 all’11-3 (con 4 ace e con la battuta più veloce a 130 km/h). L’attacco perugino è poi sempre Atanasijevic, capopopolo del PalaBarton ed autore di 15 punti (56% in attacco) e bella prestazione anche per Colaci, efficace in ricezione (78% di positiva) e capace di alcune ottime difese.

Tre punti ed una vittoria toccasana per Perugia che ora si prepara ad una settimana “corta”. La seconda di campionato, con l’insidiosa trasferta di Verona, è infatti in programma sabato 20 ottobre alle ore 20:30 con diretta su Raisport. Subito un altro banco di prova importante per i Block Devils!

IL MATCH - Buon avvio della formazione ospite con il primo tempo di Gitto (1-3). Il muro di Ricci impatta (3-3), due ace di Leon, il muro di Lanza ed ancora Ricci in primo tempo mandano avanti i bianconeri (7-3). Altro ace (a 130 km/h) di Leon, poi maniout di Atanasijevic (9-3). Prosegue la serie incredibile di Leon dai nove metri (11-3). È Stern a togliere il numero nove bianconero dalla battuta (11-4). Perugia mantiene il vantaggio accumulato (18-10). L’ace di Stern accorcia (19-13), quello di Ricci riporta i Block Devils a +8 (21-13). Maniout di Lanza, poi ace di De Cecco (23-14). Ancora Lanza, stavolta da posto due, porta Perugia al set point (24-16). Latina ne annulla due, al terzo Leon inchioda il pallone in diagonale e manda avanti i suoi (25-18).

Primo vantaggio Sir 3-2 nel secondo set con una doppietta di Leon (4-2). Latina pareggia con il muro di Parodi (4-4). Arriva il muro vincente di De Cecco (7-6). Fuori l’attacco di Stern (9-7). +3 Sir con l’intuizione di De Cecco di seconda intenzione (13-10). Atanasijevic chiude un lungo scambio con l’attacco da seconda linea (16-12). Il muro di Rossi dimezza (16-14), quello granitico di Podrascanin riporta i padroni di casa a +4 (18-14). Latina non molla e torna sotto con Stern (19-17), Perugia riparte ancora con l’ispirato Leon e con il muro vincente di Ricci (23-17). Leon è una furia e porta la Sir al set point (24-18). I pontini ne annullano tre, di cui due a muro (24-21), poi chiude Atanasijevic (25-21).

Terza frazione con avvio più equilibrato. Latina prova a scappare con Palacios (6-8). Out l’attacco di Atanasijevic, poi ace di Gitto (7-11). In campo Della Lunga. Leon in attacco ed Atanasijevic al servizio dimezzano (9-11). Ancora Atanasijevic da seconda linea riporta Perugia a contatto (12-13), poi il muro di Podrascanin pareggia (13-13). Stern spinge i pontini (13-15), un altro muro di Podrascanin impatta nuovamente (15-15). Si procede punto a punto (18-18). Sempre punteggio in equilibrio dopo il colpo di Atanasijevic (20-20). Break dei Block Devils con Della Lunga (21-20). Parodi va a segno in parallela (21-21). Out Stern (23-21). Muro vincente di Della Lunga, è match point Perugia (24-21). Chiude il primo tempo di Podrascanin (25-22).

I COMMENTI - Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia): “Abbiamo giocato a pallavolo in tutti i fondamentali, non solo in battuta. Abbiamo giocato di squadra, con un cambio palla fluido e migliorando durante la partita. Dobbiamo migliorare e lo sappiamo, ma la stagione è lunga”. Lorenzo Tubertini (Top Volley Latina): “Nel cambio palla abbiamo fatto una buona partita, la differenza c’è stata al servizio. Nel secondo set abbiamo mancato alcune situazioni, nel terzo invece credo che abbiamo giocato bene e siamo stati regolari, poi alla fine è venuto fuori il valore di Perugia. Il 3-0 è un risultato netto, ma la partita è stata comunque in crescita dopo un avvio difficile e sono abbastanza contento della reazione dei ragazzi”.