Perugia in lacrime: morto Luciano Gaucci a Santo Domingo. Calcio italiano in lutto..

Addio a Luciano Gaucci, con l'intero mondo del calcio italiano che si unisce alle lacrime di Perugia per l'ex patron che riportò il Grifo dalla C fino alla Serie A e alla Coppa Uefa nell'eopoea vissuta tra gli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio. La notiza è rimbalzata a metà pomeriggio di questo 1 febbraio 2020. Dalla scoperta del giapponese Nakata alla lite con i Matarrese, tanti gli aneddoti del vulcanico imprenditore romano che ne hanno fatto uno dei personaggi simbolo di un calcio che sembra ormai lontanno anni luce, ma che lo vide tra i presidenti più innovativi della sua epoca...

IL SINDACO - Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla città di Perugia attraverso la voce istituzionale del suo primo cittadino Andrea Romizi: "Il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono il più sentito cordoglio per la improvvisa scomparsa di Luciano Gaucci - si legge nella nota - storico ex presidente del Perugia Calcio per 13 anni a cavallo tra gli ’90 e 2000. Apprendiamo con dispiacere la notizia della scomparsa di Luciano Gaucci a cui è legata una parte importantissima della storia del Perugia Calcio, una storia che si intreccia con la vicenda complessiva della città di Perugia. A Luciano Gaucci sono legati fatti e ricordi significativi, nonché risultati sportivi importantissimi. Con la sua presidenza ha risollevato le sorti calcistiche del Perugia portandolo a traguardi di grande rilievo, la semifinale di Coppa Italia, la partecipazione alla Coppa Uefa e la vittoria della Coppa Intertoto. Il suo ricordo resterà immortale nella memoria dei perugini e dei tifosi del Perugia Calcio. Ci stringiamo con affetto attorno ai figli Alessandro e Riccardo ed a tutta la famiglia Gaucci per la scomparsa di un personaggio che tanto ha dato alla nostra città".