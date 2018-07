Internazionali di tennis a Perugia, tabellone fantastico con Almagro e Andujar, le qualifiche

Ha avuto inizio oggi il primo turno di qualificazioni degli Internazionali di Tennis “Città di Perugia” | Sidernestor Tennis Cup, che consentirà a quattro giocatori di accedere al main draw del Challenger perugino. Già dalle prime ore della mattina si è registrata una buona affluenza di appassionati sugli spalti del Tennis Club Perugia e le previsioni per il resto della settimana non possono essere che positive. Il tabellone sorteggiato questa mattina è di altissimo livello per un torneo di questa categoria. A renderlo così prestigioso è di certo la presenza delle due stelle del tennis Nicolas Almagro e Pablo Andujar, e la chiusura del tabellone alla posizione n.257, che renderà la mpetizione senza dubbio avvincente. Anche il tabellone di qualificazioni è al completo. Oltre 40 giocatori si sono presentati al sign-in, con l’ambizione di raggiungere il tabellone principale.

Le prime partite hanno visto vincitori gli italiani Andrea Pellegrino, che ha battuto in tre set il francese Tristan Lamasine 3-6 6-1 7-6; lo statunitense Ulises Blanch, che con risultato di 6-4 7-5 si è portato a casa il primo turno contro l’italiano Di Nicola. Giungono al secondo turno anche gli italiani Alessandro Petrone, Riccardo Balzerani (WC), Roberto Marcora e Fabrizio Ornago. Fermati invece i perugini Alessio De Bernardis e Stefano Baldoni, insieme ad altri 7 italiani. Domani si disputeranno i match di secondo turno che avranno inizio alle ore 10:00, si definiranno quindi i quattro nomi che entreranno a far parte del main draw.

Parlando di stelle, Nikolas Almagro è arrivato al tennis club Perugia alle 17:00 insieme al coach Ruben Ramirez-Hidalgo ed ha subito dato spettacolo in allenamento. L’appuntamento è a domani, per un’altra giornata di grande tennis a Perugia. Gli orari di gioco a partire dalle ore 20:00 sul sito www.internazionaliperugia.com e sulla pagina Facebook MEF tennis events.