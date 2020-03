Football americano, i Grifoni battono in rimonta Cecina e salgono al primo posto del girone

Inizio di stagione con i fiocchi per i Grifoni Perugia. Dopo la vittoria all’esordio nel derby contro gli Steelers Terni, la squadra di football americano biancorossa ha centrato un altro successo nell’incontro casalingo allo stadio comunale Sdi an Sisto, contro i Trappers Cecina (28-20).

Una bella sfida, che i Grifoni hanno vinto grazie alla grande determinazione con cui hanno reagito al ritorno dei toscani, dopo l’infortunio del capitano ed elemento di spicco dei biancorossi Francesco Freddini. L’esperto quarterback ha dovuto lasciare anzitempo il campo per un infortunio alla spalla (ne avrà per una quindicina di giorni) e i compagni forti del 7-0 iniziale, si sono fatti rimontare da Cecina, che ad inizio del terzo quarto era avanti 20 a 7. Poi, la già citata reazione con Bartoccioni che ha trascinato i compagni con 3 touchdown, di cui uno di ritorno da kickoff. Risultato ribaltato e altri punti da aggiungere ad una classifica, quella del girone F di Terza Divisione, che vede proprio i Grifoni in testa, davanti a West Coast Raiders Toscana, Trappers Cecina, Guelfi Neri e Steelers Terni.

Da menzionare, rispetto alla gara di domenica, le prestazioni di Alessandro Valigi in difesa e di Valerio Turcano in attacco, quarterback che con l’uscita di Freddini, insieme a Bartoccioni, si è preso sulle spalle la squadra, trascinandola al successo. Le statistiche delle prime due giornate, evidenziato anche le perfomance di Andrea Fatuzzo, leader nella classifica dei placcaggi. Dopo due vittorie consecutive, nel prossimo fine settimana i Grifoni osserveranno un turno di riposo.