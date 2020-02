Perugia, ascolta Falcinelli: "Insieme si va lontano". Valanga di cuori intanto per Moscati...

"Insieme si va lontano". Poche parole postate sul proprio profilo Instagram a corredo di un'immagine in cui lo si vede lottare nell'ultimo match vinto in trasferta con la Juve Stabia, che lasciano però capire qual è ora lo stato d'animo di un Diego Falcinelli rigenerato dall'avvento di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia. Dopo il ritorno in biancorosso, voluto a tutti i costi dall'attaccante di Ponte San Giovanni e accolto con grande entusiasmo dai tifosi, sotto la precedente gestione di Massimo Oddo le cose stavano andando diversamente da come speravano il bomber e il popolo del Grifo, tanto che in molti iniziavano a giodicare come un'operazione sbagliata il suo ingaggio in prestito dal Bologna.

La svolta è arivata invece con l'arrivo del tecnico, ponteggiano come lui, che con il 3-5-2 ha ridato spazio e fiducia a Falcinelli (e a Melchiorri) venendo ripagato con corsa e sacrificio da parte di 'Dieguito' che ora vuole però iniziare anche a segnare per coronare un sogno che culla da questa estate: tornare in Serie A con la maglia del Perugia, magari con quel numero 8 che ha scelto in questa stagione in onore di Renato Curi.