Perugia a Frosinone senza Falasco, Nesta dovrà rinunciare a Brighenti. E scatta la prevendita...

Nemmeno il tempo di rientrare dopo i due turni rimediati per il rosso seguito al match perso al Bentegodi contro il Chievo per Nicola Falasco, difensore del Perugia che salterà per squalifica anche la prossima partita sul campo del Frosinone (domenica 16 febbraio, ore 15). Il jolly biancorosso infatti era diffidato e paga con un'altra giornata di stop il giallo rimediato nell'ultima sfida persa al 'Curi' contro lo Spezia. Prima sanzione stagionale invece per Cosmi, ammonito per proteste dall'arbitro Aureliano di Bologna. Uno squalificato poi ci sarà anche in casa Frosinone: i ciociari dell'ex tecnico perugino Alessandro Nesta dovranno infatti fare ameno di Brighenti, che era diffidato ed è stato ammonito nell'ultimo match vinto dai laziali sul campo del Venezia.

GRIFONERIE Con lo Spezia una Caporetto: Perugia disperso con il 3-0-2

BIGLIETTI PER FROSINONE - Scatterà domani mattina intanto (il via alle ore 11) la prevendita per il match dello 'Stirpe' tra il Frosinone secondo della classe (insieme al Crotone) e un Perugia che segue i ciociari ai margini della zona playoff con 4 punti di distacco. L'accesso al settore ospiti (chiusi tutti gli altri ai perugini) è riservato ai soli residenti nella provincia di Perugia (ma non sarà necessaria la 'fedelity card') e i tagliandi potranno essere acquistati online sul sito di 'Vivaticket' o nei punti vendita abilitati 'Vivaticket'. Il prezzo comprensivo dei diritti di prevendita è di 15 euro (13 per il ridotto riservato a donne, under 20 e over 60) con i biglietti per il settore ospiti acquistabili fino alle ore 19 della vigilia del match (sabato 15 febbraio).