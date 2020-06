Tennis e non solo dopo il lockdown, allo Junior di Perugia partono i campus estivi

Dopo il lockdown riprende l'attività dello Junior Tennis Perugia. Non solo quella agonistica, ma anche con le iniziative riservate ai più piccole come i campus estivi Settimane Verdi. Tante le discipline proposte, si va dalla racchetta al calcetto, passando per nuoto, ping pong, basket, atletica e tante altre attività tutte in sicurezza.

Si parte lunedì 15 giugno per proseguire fino alla riapertura delle scuole. “Siamo ovviamente molto felici di poter proseguire l’attività dei campus estivi pur in un momento molto particolare, dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus – commentano i maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana che gestiscono il club di via XX settembre dalla primavera del 2017 -. Al di là di questo, ci preme sottolineare come ancora una volta l’aspetto sociale sia doverosamente messo in risalto”.