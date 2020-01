Perugia, la Curva Nord ricorda Cenci: "Per sempre Leo!"

"Per sempre Leo!". Con queste parole, impresse su uno stricione appeso sui cancelli dello stadio Curi, la Curva Nord ha voluto ricordare Leonardo Cenci a un anno dalla sua scomparsa. Il 'guerriero' perugino, grande tifoso del Perugia e fondatore della fondazione 'Avanti Tutta', dopo sei lunghi anni di battaglia contro un tumore, se ne è infatti andato a 46 anni il 30 gennaio del 2019 lasciando un vuoto incolmabile nella città e in tutta l'Umbria, che conserverà però per sempre in eredità il suo esempio e il suo coraggio.