Perugia-Crotone 2-3, Santopadre: "Tifosi eroici, grazie a chi è venuto"

Tra i più felici per la vittoria del Perugia a Crotone e per come è stata ottenuta, con il rostro e con l'artiglio, c'è Massimiliano Santopadre. Il presidente subito dopo il match è stato immortalato in una foto postata poi sui profili social della società, fiero dei suoi ragazzi sugli spalti dello 'Scida' prima di intervenire poi in diretta ai microfoni di Tef Channel dove c'era Massimo Oddo intervistato: “Un grande applauso agli eroi che sono venuti a Crotone - ha detto Santopadre nel suo 'blitz' -. Erano pochi ma si sentivano tantissimo. Grazie ragazzi”.

L'EX MUSTACCHIO - Sempre a Tef Channel ha parlato poi l'ex grifone Mattia Mustacchio, autore di una doppietta che non è però bastata al Crotone: “Giocare contro il Perugia e davanti ai suoi tifosi è stata un'emozione ma anche loro sanno che io quando scendo in campo ci do dentro con tutte. La partita? Credo che meritavamo di più, contro un Grifo che si è difeso con carattere ma è stato salvato dal portiere Vicario”.