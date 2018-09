Perugia calcio, il giudice sportivo multa la società e Nesta: squalificato Kingsley

Seconda giornata di Serie B già con squalifiche e multe per il Perugia. Secondo il comunicato del giudice sportivo il Perugia dovrà pagare la multa di euro 1.500 “per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.”

Sentenza anche per le espulsioni di Nesta e Kingsley. L’allenatore dei grifoni dovrà pagare un ammenda di 3000 euro “per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.”

Per il giocatore nigeriano 1 giornata di squalifica “ per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”