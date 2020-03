Crisi Perugia, Iemmello nel mirino dei tifosi: fischi al Curi, critiche sui social. Amore finito?

È il 20' della ripresa, con il Benevento avanti 1-0 al 'Curi' in una gara da non perdere assolutamente per un Perugia in crisi, quando Iemmello viene richiamato in panchina da Cosmi (peraltro dopo l'unica giocata da Iemmello, una 'splendida' spizzata di testa che mette tiro Di Chiara in condizione di battere a rete). Al suo posto sta per entrare Melchiorri e la scelta del tecnico che solo qualche settimana fa avrebbe lasciato allibiti e sarebbe stata forse giudicato come 'lesa maestà' nei confronti di 'Re Pietro' viene invece sostenuta dai tifosi biancorossi (pochi) presenti allo stadio. Un paradosso valanga di fischi che la Curva Nord semivuota rovescia addosso al centravanti di proprietà dello stesso Benevento, tuttora capocannoniere della Serie B con 17 gol: come se alla Lazio o alla Juventus contestassero Immobile o Cristiano Ronaldo.

Una reazione solo all'apparenza inspiegabile, perché prima di incrinarsi a tal punto il feeling tra la piazza e il bomber aveva già iniziato a scricchiolare un mese fa, precisamente il 31 gennaio quando - nell'ultimo giorno del calciomercato invernale - la 'telenovela' della sua possibile cessione aveva tenuto il popolo del Grifo con il fiato in sospeso fino al gong che ha chiuso le trattative. Il suo passaggio al Pescara (che ci ha provato anche con l'aiuto del Parma) ha rischiato seriamente di concretizzarsi e secondo le voci di 'radiomercato' era stato proprio il suo procuratore a spingere per questa soluzione. Una giornata difficile quella per Iemmello, che quel giorno aveva 'disertato' l'allenamento, come confessato ai microfoni di 'Dazn' dopo la doppietta segnata (due gol su rigore) nel match vinto per 2-1 sul campo della Juve Stabia: “Non è facile gestire i giorni di calciomercato ma al Grifo ci tengo”.