Grifo, inizia il ritiro per la super sfida play-off: rientra l’allarme Di Carmine

Dopo la seduta mattutina all’antistadio, nel primo pomeriggio i grifoni sono partiti alla volta di Padova per preparare al meglio la sfida play-off di domenica al Penzo di Venezia.

Rientra l’allarme Di Carmine. Tenuto a riposo nei giorni scorsi per una contrattura all’adduttore, il capocannoniere del Perugia è partito regolarmente con la squadra in Veneto. Le sue condizioni saranno monitorate con maggior attenzione nelle prossime sedute ma rimane un cauto ottimismo di poterlo vedere in campo domenica. Come alternative pronti Bonaiuto o Terrani.

Gli avversari. In casa Venezia sembra già chiaro il futuro di Pippo Inzaghi: il prossimo anno l’ex bomber del Milan si siederà nella panchina del Bologna. L’ufficialità sarà data alla conclusione dell’avventura play-off della squadra Verde arancio.