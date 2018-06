Grifo, la nuova stagione parte da Leonessa: ecco le date della preparazione e le prime amichevoli

Il Sito ufficiale del Perugia calcio rende noto le date ufficiali del ritiro pre-campionato e le prime amichevoli dei grifoni. Sarà a Leonessa (Rieti) la location per la preparazione, situato a ridosso del Terminillo. Una scelta ravvicinata che permetterà agli addetti ai lavori e soprattutto ai tifosi di poter seguire con sole 2 ore di macchina il ritiro.L’appuntamento è per mercoledì 11 Luglio a Pian di Massiano per le consuete visite mediche e i primi allenamenti. Il ritiro a Leonessa sarà dal 22 Luglio fino al 3 Agosto.

Terminato il primo periodo la squadra farà rientro a Perugia per il prosieguo della preparazione fino a lunedì 13 agosto, data in cui i calciatori e staff partiranno nuovamente alla volta di Leonessa fino al 17 agosto. Non mancheranno le amichevoli, ecco l’elenco (provvisorio):

– 21 luglio amichevole a Perugia (avversario da definire);

– 25 luglio amichevole a Leonessa contro il Cantalice;

– 28 luglio amichevole a Leonessa contro squadra professionistica (da definire);

– 8 agosto amichevole Perugia contro la SPAL allo stadio Renato Curi;

– 17 agosto amichevole a Leonessa (da definire).