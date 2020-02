Perugia a Pisa senza Iemmello e Angella. E Cosmi si ritrova al punto di... Oddo

Tre sconfitte di fila e la prossima trasferta di Pisa da affrontare senza il capocannoniere Iemmello (squalificato dopo il giallo per proteste preso da diffidato nell'ultimo match perso in casa contro l'Empoli) e senza Angella, incappato in un nuovo infortunio (“lesione distrattiva di basso grado dell’adduttore sinistro” e condizioni da rivalutare tra 10 giorni) e di nuovo in infermeria a fare compagni all'altro difensore Gyomber (fuori almeno fino a metà aprile). Un momento difficile per il Perugia di Serse Cosmi, che nelle prime settimane della sua gestione sembrava riuscito a dare nuova linfa e nuove energie al Grifo e a due mesi circa dal suo ritorno sulla panchina biancorossa al posto di Massimo Oddo si ritrova invece al punto del suo predecessore (ma con una classifica peggiore e fuori dalla zona playoff in cui la squadra navigava quando è arrivato). Diverse le similitudini tra le due gestioni...