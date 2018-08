Amichevole Perugia-Spal, i tifosi vengono ascoltati: ecco il nuovo prezzo per i biglietti della Curva Nord

Dopo la protesta dei tifosi per il “caro biglietto” in queste prime uscite della squadra, per l’amichevole di domai sera contro la SPAL, il Perugia calcio ha modificato il prezzo per la Curva Nord portando il biglietto intero a 8 euro . Il ridotto per le donne, Over 65 e Under 14 sarà di € 6.

I prezzi degli altri settori dello stadio Renato Curi resteranno invariati:

TRIBUNA VIP: Intero €50,00 – Ridotto donna/Over 65 €40,00 – Under 14 €20,00

POLTRONCINE: Intero €25,00 – Ridotto donna/Over 65 €20,00 – Under 14 €10,00

TRIBUNA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto donna/Over 65 €16,00 – Under 14 €8,00

CURVA SUD: Intero €14,00 – Ridotto donna/Over 65 €10,00 – Under 14 €8,00