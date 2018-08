Perugia calcio, la nuova stagione parte da Brescia: ecco il calendario di Serie B, turni infrasettimanali e soste

ll cammino del Perugia inizia da Brescia. Dopo i continui slittamenti finalmente la Serie B ha il suo calendario per la stagione 2018/2019. Come confermato da giorni per motivi “eccezionali” il campionato sarà a 19 squadre, ed proprio per questa decisione che nelle prossime settimane sarà facile attendersi sorprese per via delle polemiche e ricorsi che le società che avevano il diritto di ripescaggio (in primis il Catania) effettueranno nei tribunali sportivi.

Il Grifo aprirà a Brescia la stagione di Serie B nell’anticipo del venerdì sera alle 20 30. Dopo la partita casalinga contro l’Ascolti arriva subito il riposo per via del numero dispari del campionato. Trasferte difficili all’indomani dello stop "forzato", andando a Palermo e alla 6° dalla neopromossa Cosenza. Alla 9° il Perugia farà visita all’altra big del campionato Hellas Verona mentre invece Crotone e Benevento saranno rispettivamente nella 12° e 13° giornata.

Saranno 5 i turni infrasettimanali: martedì 25 settembre(5° giornata), martedì 30 ottobre(10° giornata) , giovedì 27 dicembre (18° giornata), martedì 26 fabbraio (7° ritorno) e martedi 2 aprile (12° giornata di ritorno). Si riconferma il format del periodo natalizio con un trittico di partite ravvicinate a cavallo tra natale e capodanno con il riposo di gennaio. Si giocherà nei giorni festivi di Pasquetta (22 Aprile) e del 1 Maggio. Per la prima volta anche la Serie B si fermerà per le nazionali, le date di sosta saranno nei weekend del 8-9 settembre, 13-14 ottobre, 17-18 novembre e 23-24 marzo.

Ecco il calendario completo e le date