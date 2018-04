Grifo, la carica del presidente Santopadre: "Il Perugia lotta per la serie A, andiamo tutti al Curi"

Dopo l'impresa della Roma contro il Barcellona, un romano doc come il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre non può che uscirne galvanizzato. Ora tutta questa carica la vuole trasmettere al Grifo. Dal sito ufficiale manda un messaggio chiaro, dove solo il grande entusiasmo dei tifosi può davvero trascinare i grifoni ad un sogno chiamato Serie A.

Il messaggio del Presidente: “Posso essere amato o non amato, posso essere tanto criticato o meno, posso piacere o non piacere, ma una cosa è certa amo il Perugia come e quanto ognuno di voi. Ieri sera il calcio ci ha insegnato che niente è impossibile se siamo tutti uniti. Andiamo tutti al Curi. Il Perugia sta lottando per la Serie A e ha bisogno del nostro entusiasmo. Crediamoci.”