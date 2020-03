Perugia, video di compleanno per il bomber Iemmello. E Damaschi soffia 50 candeline...

Giornata di compleanni in casa Perugia e di candeline da soffiare per un protagonista del Grifo attuale e un altro del recente passato, comunque personaggio fondamentale nella risalita del club dai dilettanti ai professionisti dopo il fallimento di 2010.

Si tratta di 'Re Pietro' Iemmello, centravanti biancorosso capocannoniere della Serie B con 17 gol - a cui il club ha dedicato un video tributo con i suoi gol per i suoi 28 anni (omaggio gradito dal bomber che ha ringraziato 'via emoticon' - e di Roberto Damaschi, ex presidente che ha riportato il Perugia dalla Serie D alla C e oggi soffia 50 candeline godendosi gli auguri social di tanti tifosi del Grifo.

Una giornata di festa che si spera sia ben augurante alla vigilia della sfida a porte chiuse contro la Salernitana al 'Curi' (sabato 7 marzo, ore 15) che il Grifo ha preparato nel ritiro di Cascia.