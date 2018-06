Coppa Italia, le date ufficiali: ecco quando il Perugia scenderà in campo

Il 5 Agosto è il giorno del debutto ufficiale del nuovo Perugia di Nesta. Sono state rese note le date ufficiali della Coppa Italia 2018/2019. La manifestazione partirà il 29 luglio per concludersi il 25 aprile 2019. Il Primo turno vedrà coinvolte solo le squadre della serie C, le squadre di serie B entreranno di scena il secondo turno. Ora bisogna solo aspettare metà Luglio quando usciranno i sorteggi.

Ecco nel dettaglio tutte le date della Tim Cup 2018/2019

Primo turno eliminatorio: domenica 29/07/2018

Secondo turno eliminatorio: domenica 05/08/2018

Terzo turno eliminatorio: domenica 12/08/2018

Quarto turno: mercoledì 05/12/2018

Ottavi di finale: domenica 13/01/2019

Quarti di finale: mercoledì 30/01/2019

Semifinali (andata): mercoledì 06/02/2019

Semifinali (ritorno): mercoledì 27/02/2019

Finale: mercoledì 25/04/2019

Voci di mercato. Sembra più di un ipotesi il ritorno di Alberto Brignoli a Perugia. Il portiere di proprietà della Juventus dopo l’anno deludente a Benevento vuole fare un passo indietro e ritrovare una squadra che gli dia fiducia e soprattutto continuità. Ma il riscatto di Leali può complicare tutto. Difficile tenere in squadra due portieri di valore per la categoria, rimettendo quindi in dubbio la posizione dello stesso Leali che può lasciare l’Umbria prima del previsto.