Perugia calcio, Santopadre allontana le critiche: “Le famose teste di C…alcio adesso parlano male per poi sparire"

A Perugia, come in molte piazze “calde” del calcio italiano, non appena arrivano le sconfitte basta poco per alzare polveroni.



E Santopadre, dopo il secondo ko (di fila) e la pioggia di critiche, alza un muro a difesa di Alessandro Nesta, preso di mira dai tifosi sui social. E già che c'è, il presidente del Perugia rifila anche una stoccatina ai giornali: “Visto che mi attribuiscono di essere un confessore, volevo sottolineare che io non confesso nessuno e sopratutto nel calcio di drammatico non esiste nulla. Questo sport è gioia per me e per tante altre persone…”.

Difesa d'ufficio? Forse no. Perché, dice il numero uno del Grifo, “anno zero significa soprattutto tante difficoltà, quantomeno all’inizio”. Traduzione: Santopadre chiarisce fin da subito che le idee e gli accordi presi anche con i tifosi per il completo rinnovo della rosa non può essere bocciato con un solo mese di campionato, rinnovando quindi la completa fiducia al mister e calmare le acque per far lavorare nel migliore dei modi la squadra.

Il messaggio del presidente, postato sul sito, si articola per punti. Un elenco, insomma, e anche uno scudo per difendere Nesta: “Soltanto due mesi fa eravamo tutti d’accordo sul totale rinnovamento". E ancora: "Rosa completa soltanto dal 18 agosto cioè un mese fa".

Finito? Anche no: "Un gruppo nuovo ha bisogno di fiducia, non di pessimismo esagerato provocato soprattutto dalla storia della stagione precedente e quindi incolpevole di quanto accaduto prima del loro arrivo". Di più (questo è difficile da digerire per i tifosi): "Obiettivo primario la categoria". Requiem per i sogni di gloria, la scalata può attendere. Forse.

Capitolo a parte per le "legnate" di Santopadre contro chi critica società, allenatore e ambiente: “Le famose teste di C…alcio adesso parlano male per poi sparire come sempre. Due risultati negativi; mi rimangio tutto e ricambio tutto???? Con l’Ascoli stessa squadra…2-0 per la Curva Nord".

La conclusione del messaggio è per rincuorare Nesta e calciatori: “Forza ragazzi, forza Mister…Animo e coraggio. Chi vi vuole bene è sempre con voi e vi garantisco che siamo tanti”.