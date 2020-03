Crisi Perugia, tutti contro tutti sui social. E nel mirino dei tifosi ora finisce anche Cosmi...

Se già dopo il ko di Frosinone l'ambiente si era trasformato in una polveriera, con i tifosi scatenati sui gruppi social dedicati al Grifo, due partite dopo la situazione è persino peggiorata. Il Perugia annaspa nelle sabbie mobili di una crisi che sembra senza fine e rischia ora di assumere pieghe imprevedibili. Allora come adesso c'erano i calciatori, il presidente Santopadre e il direttore tecnico Goretti nel mirino del popolo biancorosso, che si aggrappava così ai perugini Cosmi e Falcinelli. Alla quarta sconfitta di fila (incassata a Pisa) e con i playout dietro l'angolo però, sul banco degli imputati insieme a loro viene per la prima volta 'trascinato' anche il tecnico di Ponte San Giovanni...