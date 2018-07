Grifo, non sarà più Leonessa la località del ritiro pre-stagionale: a Sarnano la preparazione

Non sarà più a Leonessa il ritiro dei grifoni. Con un comunicato ufficiale il Perugia calcio ha annunciato che la preparazione pre stagionale ti terrà a Sarnano, piccola località marchigiana incastrata tra i monti Sibillini che la società ha già usufruito nel ritiro di tre stagioni fa. Ecco il comunicato:

A.C. Perugia Calcio comunica che la prima parte del ritiro preseason avverrà nella località di Sarnano in provincia di Macerata (non più a Leonessa) dal 22 luglio al 3 agosto. La squadra alloggerà presso la struttura alberghiera “Hotel Eden”. Un ringraziamento alla Media Sport Event del sig. Gianni Lacchè, per la collaborazione e l’organizzazione del nuovo ritiro estivo.

Cambia anche il programma delle amichevoli:

– 24 luglio amichevole contro la Fermana FC;

– 28 luglio amichevole da definire;

– 1 agosto amichevole da definire.