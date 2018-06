Calciomercato Grifo, i nuovi nomi per il Perugia: Leali resta, Diamanti ai saluti

Dopo le conferme di Goretti e di Nesta, è tempo di calciomercato. Mentre i calciatori si godono le vacanze, a Pian di Massiano la società sta programmando le scelte e gli acquisti per la rosa che affronterà il prossimo anno di Serie B.

Nicola Leali rimane a Perugia. Il cartellino del portiere è stato riscattato dalla Juventus. Reparto portieri ancora incompleto, infatti con la partenza di Nocchi la società deve trovare un secondo da affiancare a Leali. Aspettando le offerte dalla serie A per Di Carmine e la partenza certa di Cerri, per l’attacco nel taccuino di Goretti c’è il nome di Andrea Favilli, giovane punta classe 97’ di proprietà della Juventus, protagonista ad Ascoli nelle ultime stagioni. Gira anche il nome di Nicolò Giannetti, classe 1991 attaccante del Cagliari con alle spalle una discreta esperienza in serie B con la maglia di Spezia (12 reti) e Siena (7 reti).

Sul piede di partenza c’è Del Prete, Monaco con destinazione Lecce e soprattutto Diamanti. Il Presidente del Livorno Spinelli spera di riportare “Alino” nella squadra che lo ha lanciato in serie A.