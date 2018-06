Calciomercato Perugia, trattative in corso con Juventus e Inter: i nuovi acquisti e le cessioni

Il Perugia va a fare spesa in Olanda. Sembra certo l’arrivo in Umbria di Jordy de Wijs, giovane difensore classe 1995. Cresciuto nelle giovanili del Psv Eindhoven ha debuttato con la prima squadra il 31 ottobre 2015. Nel 2017 è stato ceduto in prestito all’Excelsior, società di Rotterdam che gioca nella massima serie olandese collezionando 20 presenze.

Difesa in continua evoluzione. Oltre al difensore Olandese è in arrivo anche Filippo Sgarbi, difensore centrale di proprietà dell’Inter classe 97, ultima stagione giocata in Serie C con l’Alto Adige collezionando 33 presenze e 2 gol. A salutare è Magnani, sempre più vicino alla Juventus. Probabile che poi la società bianconera lo girerà in prestito in Serie A per "farsi le ossa", con possibile destinazione Bologna o Sassuolo.

Ad anticipare le trattative è Gianluca Di Marzio,il re del calciomercato nazionale.