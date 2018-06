Grifo, la grande festa per i 2 anni del Museo del Perugia: la presentazione della nuova maglia e incontri con le vecchie glorie

Il Museo del Grifo sta per compiere 2 anni. Un occasione per rivivere ricordi, ritrovare vecchie glorie del grifo e per parlare della prossima stagione. Sabato 7 luglio 2018 l’A.C. Perugia Calcio Museo per l’occasione hanno organizzato una giornata dedicata ai suoi tifosi biancorossi e per chi ha a cuore i colori biancorossi. Entrata naturalmente gratuita ma con posti limitati nella sala museo.

Un programma ricco di incontri, a partire dalla mattina. Dalle ore 10 fino alle 12 verranno formati dei gruppi per visitare il Museo in compagnia della commissione di esperti di storia del Grifo e per entrare allo stadio R. Curi accompagnati dallo staff della società. Sempre la mattina dalle 11 alle 13 nella sala conferenze del Museo, Carlo Giulietti presenterà filmati, interviste e immagini relative allo storico ed indimenticabile spareggio promozione Perugia-Torino del 21-6-1998, giocato a Reggio Emilia.

Pomeriggio dalle ore 15 ci sarà Elia “Ruggio” Rugini, player ufficiale A.C. Perugia Calcio, che se la vedrà contro il Genoa e il Pescara in un triangolare di FIFA 18. Le gare, nell’ambito del progetto eSports della società biancorossa, si disputeranno nella sala conferenze del Museo. Alle 17 30 appuntamento all’interno dello store del Museo, per partecipare alle attività di intrattenimento, vincere gadget e scoprire le novità. Alle 19 a 20 anni di distanza i grandi protagonisti del passato racconteranno le emozioni dello spareggio di Reggio Emilia.

Dulcis in Fundo alle 18 30 nel cortile esterno del Museo verrano presentate ed esposte le nuove maglie dei grifoni per la stagione 2018/2018.