Perugia-Benevento 1-2, le pagelle del Grifo: Iemmello incassa i fischi, Greco generoso

Le pagelle del Perugia dopo il 2-1 incassato dal Benevento al 'Curi' nel turno infrasettimanale valido per la 27ª giornata di Serie B. Una sconfitta pesante quella contro la capolista per il Grifo di Serse Cosmi, al suo quinto ko di fila, che torna ora nel ritiro di Cascia per preparare la prossima delicatissima sfida casalinga contro la Salernitana (sabato 7 marzo, ore 15 ancora al 'Curi').

VICARIO 6 Graziato in avvio da Coda, al 24' servono invece i suoi guantoni per deviare in corner una velenosa conclusione del centravanti ospite. Sempre attento e concentrato, anche se chiamato poco in causa soffre e vive la partita insieme ai compagni. Al 65' sembra contestare a Cosmi la sostituzione di Konate e cinque minuti dopo è costretto ad arrendersi a tu per tu con Insigne che raddoppia. All'ex grifone dice no invece al 79', deviandone in corner la conclusione.

SGARBI 5,5 Nel sofferto avvio del Grifo, poco aiutato da Mazzocchi sulla zona sinistra dove si alternano lo scatenato Improta e l'intraprendente Viola, tiene botta e cresce con il passare dei minuti. Imperiosi un paio di anticipi con uscita palla al piede, si dimostra uno dei grifoni più in condizione. Prima del riposo viene punito sulla sua unica incertezza: punizione calciata da Kragl e Caldirola scatta sul filo del fuorigioco e lo anticipa con un po' di fortuna con un tocco sospetto (braccio o anca?) che sblocca la partita. Incassa bene il colpo e fa il suo anche nella ripresa, quando però insieme a Rajkovic è infilato da Improta e Insigne in contropiede.

RAJKOVIC 6 Decisivo già al 10', quando sbarra la strada a Improta con un tackle provvidenziale, interpreta con sicurezza e carisma il ruolo di centrale della difesa a tre. Sempre attento sui palloni alti e aggressivo, mostra una condizione in crescita e archivia gli errori di Pisa con una prestazione tosta e di livello (considerando anche il valore degli attaccanti beneventani) ma non riesce con Sgarbi a mettere una 'toppa' sul contropiede che porta al raddoppio ospite. E qualcosa in più poteva fare in fase di costruzione, dove il lancio non è quello di Angella.

FALASCO 5 Rischia un cartellino pesante già in avvio scalciando Kragl steso a terra dopo un suo fallo e poi affrontandolo 'testa a testa'. Se la cava con un avvertimento verbale da parte dell'arbitro e torna in trincea, dove alterna buone cose a disattenzioni e imprecisioni. Nella ripresa cala vistosamente ed è lui, insieme a Di Chiara, a lasciare sulla sinistra l'autostrada che imbocca Improta per servire a Insigne la palla del comodo 2-0. (dal 39' st BUONAIUTO SV Ha tempo per provare lo spunto solo al 44': supera Letizia ma viene fermato dal portiere Montipò in uscita)