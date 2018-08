L'Umbria protagonista nello sport, oltre 400 atleti in arrivo per il super campionato di pattinaggio

L’Umbria ancora protagonista dello sport con l’arrivo di oltre 450 atleti che prenderanno parte al Campionato assoluto di maratona di pattinaggio a rotelle per la specialità corsa su strada, il terzo evento agonistico più importante dopo i campionati italiani strada e pista. Un grande evento sportivo che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 settembre all’autodromo di Magione.

Due le fasi del campionato, come ha spiegato il vicepresidente regionale della Fisr Paolo Maggi intervenuto nel corso della presentazione a Palazzo Donini: la mezza maratonina (otto giri circa del circuito) per le categorie dei più giovani, e la gara di fondo vera (16 giri) per le categorie maggiori. “Nelle prove fatte in questi giorni – ha detto – per percorrere gli oltre 42 chilometri di lunghezza della maratona abbiamo registrato medie anche sotto l’ora”.

Maggi ha presentato una delle “glorie” del pattinaggio nazionale: l’atleta Alessio Rossi, dell’Euro Sport Club, “da più di quattro anni veste la maglia della nazionale e ha partecipato a campionati europei e mondiale, sempre unendo lo studio alle sfide sportive”.

“Questo evento conferma l’impegno dell’Umbria nello sport, con la capacità di unire, di fare sistema nel vero senso della parola e un grande spirito di squadra” - ha sottolineato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo Sport, Fabio Paparelli, che ha ringraziato in maniera particolare la società sportiva Euro Sport Club di Terni, cui la Fisr-Federazione italiana Sport Rotellistici ha assegnato l’organizzazione del Campionato, insieme alla Federazione e al Coni Umbria.

“Manifestazioni come questa – ha rilevato – offrono una straordinaria opportunità per coniugare sport e promozione turistica, un binomio vincente su cui investiamo e dobbiamo investire. Ci sono tutte le condizioni, le risorse, gli impianti sportivi e le strutture, c’è la capacità, competenza e passione delle società sportive e in questa direzione va la convenzione sottoscritta fra la Regione e il Coni, per porci traguardi ancora più ambiziosi. A dimostrazione di questo impegno, anche il fatto che nei prossimi tre anni si disputeranno in Umbria tre campionati del mondo in diverse discipline”.

Il presidente di Euro Sport Club e direttore organizzativo Carlo Danieli: “Abbiamo scelto la pista dell’autodromo di Magione, per le sue caratteristiche ma anche per la sua vicinanza al Trasimeno, in modo da far conoscere le bellezze del Lago e del suo comprensorio alle oltre 1500 che giungeranno in Umbria fra atleti, dirigenti federali, giudici, cronometristi e familiari provenienti da tutta Italia”.

“Aver ‘sottratto’ questa manifestazione all’autodromo di Monza – ha detto il vicepresidente del Coni Umbria, Aurelio Forcignanò – è ancora di più il segno del valore del territorio e del movimento sportivo che in Umbria sta crescendo e sta dando prova di grande capacità e qualità”.