Panchina Verde, Renzo Ulivieri premia tutti i migliori allenatori umbri di calcio e calcio a 5

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con la consegna dei premi la ‘Panchina Verde’, giunta alla 25esima edizione. Un premio destinato dall'Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) a tutti quegli allenatori che la stagione precedente hanno vinto un proprio campionato e che vedrà stasera la consegna da parte di Renzo Ulivieri, presidente nazionale della stessa associazione ed ex tecnico del Perugia.

L'appuntamento sarà lunedì 21 maggio, a partire dalle ore 20.15 nella sala convegni al Ristorante “La Locanda dei Golosi” a Bosco Pieve Pagliaccia. Insieme ad Ulivieri ci saranno il presidente regionale dell’Aiac, Pierluigi Vossi e il presidente regionale della Federcalcio, Luigi Repace. Nell'occasione saranno quindi premiati tutti gli allenatori Figc alla guida delle squadre umbre vittoriose nella stagione 2016/2017 nei campionati di calcio e di calcio a cinque. Come di consueto, è prevista la consegna di premi speciali ad alcuni allenatori che hanno fatto la storia del calcio in Umbria.

Questi i premiati: Massimo Cocciari (Villabiagio) – Eccellenza; Alessio Talli (Trasimeno) - Promozione Girone A; Antonio Armillei (Asd Cannara) - Promozione Girone B; Diego Gigliarelli (Viole) - Prima Categoria Girone A; Michele Riberti (Corciano) – Prima Categoria Girone B: Ettore Turchi (San Venanzo) – Prima Categoria Girone C; Emiliano Porrazzini (Oratorio San Giovanni Bosco) – Prima Categoria – Girone D; Riccardo Bruschi (Monte Acuto) – Seconda Categoria Girone A; Spartaco Bistoni (Fratticiola Selvatica) – Seconda Categoria Girone B; Andrea Lepri (Via Larga Marsciano) – Seconda Categoria Girone C; Cristiano Prosperi (Allerona) – Seconda Categoria Girone E; Piergiorgio Sirci (San Sisto) - Juniores Regionale A1; Giorgio Bellucci (Fontanellebranca) - Juniores Regionale A2 Girone A; Gianni Biribao (Subasio) - Juniores Regionale A2 Girone B; Fausto Forgia (Campitello) - Allievi Regionale A1; Maurizio Ceceroni (Don Bosco) - Allievi Regionali A2 Girone A; Alessandro Mari (Bea Sport C5) - Allievi Regionali A2 Girone B; Giordano Fortunati (Nuova Fulginium) - Giovanissimi Regionale A1; Andrea Valterio (Valdichiana Umbra) - Giovanissimi Regionali A2 Girone A; Pierpaolo Anelli (Angelana) - Giovanissimi Regionali A2 Girone B; Marco Veschini Gadtch 2000 Perugia) - Calcio 5 Maschile Serie C1.