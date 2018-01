Volley A-1, i Block Devils non deludono i pronostici: il trionfo della Sir al PalaEvangelisti

Rispetta il pronostico la Sir Safety Conad Perugia che fa il proprio dovere al PalaEvangelisti (con ben oltre le tremila presenze) contro la Biosì Indexa Sora e si porta a casa una rotonda vittoria 3-0 nel tripudio dei Sirmaniaci e di tutto il pubblico perugino. Applausi anche a Sora, seguita a Perugia da un centinaio di festosi tifosi, che gioca un bel match e combatte su ogni palla lottando punto a punto nel secondo e terzo parziale.

Ma i Block Devils dimostrano ancora una volta perché comandano al momento la Superlega, confermandosi squadra concreta, cinica, affamata e di grandissima qualità quando il pallone conta. Serata “monstre” per Marko Podrascanin, Mvp della partita con 12 punti (di cui 5 muri e 2 ace) e best scorer bianconero. Bravi anche i due posti quattro di Lorenzo Bernardi Russell (12 palloni vincenti anche per l’americano con il 62%) e Zaytsev (9 punti, tutti in attacco, ed anche il 60% in ricezione) e spettacolare Max Colaci in seconda linea dove, dalle sue parti, non è caduta neanche la polvere.

I tre punti di stasera, uniti alla sconfitta di Civitanova con Modena, consolidano il primato dei bianconeri che si portano a +4 dalla Lube. Ora la Superlega si ferma per una settimana, lasciando spazio alle Final Four di Coppa Italia. La kermesse che assegna la coccarda tricolore sarà il grandissimo spettacolo del prossimo fine settimana a Bari e Perugia è pronta a giocarsi le sue carte.

Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia), commenta: “In questo campionato ogni gara è difficile e se non giochi al massimo perdi. Sora ha giocato bene, come aveva fatto anche all’andata quando ci aveva messo in difficoltà. Stasera abbiamo fatto una discreta partita e ci portiamo a casa questo bel 3-0”.

Andrea Mattei (Biosì Indexa Sora): “Penso che almeno un set stasera ce lo meritavamo perché abbiamo giocato veramente bene e di questo sono contento per me e per i miei compagni. Ci è mancata un po’ di esperienza e la capacità di non fare errori nei momenti che contano. In questo ancora pecchiamo”.